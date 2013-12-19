Курсовая стратегический менеджмент

$36
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Закрыт3 заявки131 просмотр

Тема:Технология выбора стратегии развития организации.

Объем-30 стр

Теория+практика

Ап-70%

Срок- 3-4 дня

1200 руб

11 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров