Требуется качественное выполнение курсовой работы по менеджменту Есть готовая работа, ее надо исправить или написать заново по замечаниям в тексте Может есть готовая работа по данной теме с необходимой оригинальностью Точная ...
Курсовая стратегический менеджмент
Тема:Технология выбора стратегии развития организации.
Объем-30 стр
Теория+практика
Ап-70%
Срок- 3-4 дня
1200 руб
Заявки фрилансеров
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