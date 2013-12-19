Курсовая по Коммерческой логистики

Коммерческая логистика. структура курсовой работы.содержание 1,введение 1-2, теоретич. раздел 15-18, аналитический раздел ( анализируем деят. конкретного предприятия, инфо содерж. в статистической отчетности, данные оперативного и бухг. учета и др. рабочие доки фирмы, выявить тенденции в развитии изуч. процессов, недостатки, отклонения от требований и положит. стороны)15-18, рекомендательный раздел 4-6 ( перспективы решения проблем, внедрение предложений), заключение 1-2, список исп. литературы. приложение.

тема: складские затраты в логистической системе и пути их сокращения

или Транспортные затраты в логистической системе и пути их сокращения.

Бюджет 1000р