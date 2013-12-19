Реферат по менеджменту

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Предмет: Кризис менеджмент

Тема: Проблемы применения рутинно-профилактического кризис-менеджмента в России на микро-уровне

Тип: referat

Объем: 20 листов

Срок: 19.12.2013

Пожелания:

присутствует методичка и утвержденный план и введение

Работа нужна сегодня вечером, можно до полуночи

11 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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