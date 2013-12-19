Требуется качественное выполнение курсовой работы по менеджменту Есть готовая работа, ее надо исправить или написать заново по замечаниям в тексте Может есть готовая работа по данной теме с необходимой оригинальностью Точная ...
Реферат по менеджменту
Предмет: Кризис менеджмент
Тема: Проблемы применения рутинно-профилактического кризис-менеджмента в России на микро-уровне
Тип: referat
Объем: 20 листов
Срок: 19.12.2013
Пожелания:
присутствует методичка и утвержденный план и введение
Работа нужна сегодня вечером, можно до полуночи
Заявки фрилансеров
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