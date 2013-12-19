Реферат по таможенному контролю

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Нужен реферат

предмет - Система управления рисками при таможенном контроле товаров и транспортных средств,

тема реферата - Современные проблемы применения системы управления рисками при организации таможенного

контроля в практике деятельности Таможенного союза (Россия, Белоруссия,

Казахстан).

по объему примерно 18-20 стр

Срок 3 дня.

11 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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