Реферат по психологии 10 страниц

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка110 просмотров

Необходимо написать реферат по психологии.

Тема - анализ работы Фрейда в дискурсе философия желания

Объем - 10 страниц, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5

Сроки - до середины дня 22.12

Уникальность работы - более 70%

11 лет назад
trogvar1
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

nastya_biruckova
Анастасия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$20
3 дня
Огромное спасибо за работу! Работа выполнена в срок, грамотно, аккуратно! Очень давлено! Всегда готов работать с этим автором!
Более чем довольна сотрудничеством. Работать с Владимиром очень интересно и приятно. Советую всем, заказчик просто сказочный!

Заявки фрилансеров

nastya_biruckova
Анастасия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад