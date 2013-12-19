Теория и рабочие процессы ДВС

Курсовой ВК. Расчет двигателя легкового автомобиля.

Оформление по ГОСТу (рамки), работа должна быть в эл. виде, чертежи в программе Компас (желательно), есть книга по оформлению курсового проекта (А. И. Колчин, В.П. Демидов «Расчет автомобильных и тракторных двигателей» Издание четвертое стереотипное. Москва 2008г.)