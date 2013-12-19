Доработка юр. диплома.

Требуется доработать оформление дипломной работы в приложении.

Диплом должен быть оформлен в полном соответствии с методическими материалами.

При этом, необходимо расширить список литературы за счет современных источников, использованных в тексте, а также сделать ссылки на такие источники по тексту работы (не менее 1 ссылки на каждой странице основного текста работы).

Если по тексту идет упоминание о любом документе (указе, положении, законе), такое упоминание должно быть сопровождено ссылкой.

Также необходимо заполнить таблицу в Приложении 3.

Вопрос срочный - на доработку около 6 часов. Готовую работу выслать в ЛС для оценки и оплаты.