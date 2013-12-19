Реферат по европейскому праву .

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Закрыт3 заявки154 просмотра

Необходим реферат на тему "Миграционная политика Европейского союза"

Объем 10-15 стр. с интервалом 1,5. Обязателен список литературы из свежих источников ( не более 3 лет)

Сроки к 17,00 МСК 20,12,2013.

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11 лет назад
still1753
Алексей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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