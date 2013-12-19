Курсовая по экономике фирмы

$50
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Закрыт1 заявка116 просмотров

тема 15 (Анализ внутренней среды фирмы и его влияние на планирование деятельности предприятия.)

там на примере какой либо компании надо будет сделать на ваш выбор

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Срок 21 дек вечер мск

11 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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