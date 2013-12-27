необходимо написать курсовую.Тема: Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности организации Методичка и требования к оригинальности во вложении. Оригинальность не менее 70%
Курсовая, планирование на предприятии
курсовая работа по предмету "планирование на предприятии", вариант 10, здесь лекции, методички:
http://files.mail.ru/7FA99F16B341447682F875A04DBD7875
Антиплагиат: 70 %
срок: 27.12.13 вечер
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