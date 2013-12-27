Курсовая, планирование на предприятии

$60
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Закрыт1 заявка171 просмотр

курсовая работа по предмету "планирование на предприятии", вариант 10, здесь лекции, методички:

http://files.mail.ru/7FA99F16B341447682F875A04DBD7875

Антиплагиат: 70 %

срок: 27.12.13 вечер

11 лет назад
tartaman
Михаил 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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