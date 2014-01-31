Курсовая по экономике

$30
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Завершен1 заявка100 просмотров

Тема работы: Экономика в здравоохранении (все 3 задания)

Объем работы: 15-18

Срок выполнения: 21 дек

11 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу
Спасибо

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад