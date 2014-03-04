marina1975

Марина marina1975

 
48 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Доброго времени всем. Рада,что вы посетили мой профиль.

Я начинающий работник веблансера, но имею очень хороший опыт в написании дипломных, курсовых работ. Работаю преподатем в колледже. Буду рада работать с Вами.

Отзывы заказчиков
baksi8
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$175
8 баллов
10 лет назад
Дипломная по оплате труда
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
antoshka
Елена 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
2 балла
10 лет назад
Курсовая Управление персоналом
Хочу предупредить потенциальных заказчиков -Марина имеет свойство пропадать при возникновении доработки, выполняет проекты не по методичке, а так как ей проще. поэтому советую -не связывайтесь! дабы сберечь свои нервы и средства.
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$150
6 баллов
10 лет назад
Диплом по банку
Это мой второй неудачный проект с Мариной.Работа не была выполнена согласно задания. Проект размещался , как срочный, потом время смогла добавить на доработку,зря, надо было сразу поменять исполнителя(надеялась, что работа сделана плохо из-за недостатка времени) но к сожалению, это не спасло ситуацию. Анализ банка по требованию задания выполнен не был.в "динамике основных показателей деятельности банка" мне описывают какие-то награды,номинации,конкурсы ит.д Перед началом работы, я Марину предупредила, что ВУЗ серьезный, требования к работам жесткие. Результат этого сотрудничества -конфликт с заказчиком.
baksi8
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
2 балла
10 лет назад
Курсовая по дисциплине криминология
Работа на проверке, ждём результат. Позже будет объективный отзыв.
Спасибо.
Ответный отзыв
gemkirill
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$170
9 баллов
10 лет назад
Дипломная финансовый менеджмент
Спасибо!
Спасибо Кириллу за прекрасное сотрудничество!
Ответный отзыв