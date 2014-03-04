marina1975

Марина marina1975marina1975
48 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Доброго времени всем. Рада,что вы посетили мой профиль.
Я начинающий работник веблансера, но имею очень хороший опыт в написании дипломных, курсовых работ. Работаю преподатем в колледже. Буду рада работать с Вами.
Отзывы заказчиков
$175
8 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
2 балла
10 лет назад
Хочу предупредить потенциальных заказчиков -Марина имеет свойство пропадать при возникновении доработки, выполняет проекты не по методичке, а так как ей проще. поэтому советую -не связывайтесь! дабы сберечь свои нервы и средства.
$150
6 баллов
10 лет назад
Это мой второй неудачный проект с Мариной.Работа не была выполнена согласно задания. Проект размещался , как срочный, потом время смогла добавить на доработку,зря, надо было сразу поменять исполнителя(надеялась, что работа сделана плохо из-за недостатка времени) но к сожалению, это не спасло ситуацию. Анализ банка по требованию задания выполнен не был.в "динамике основных показателей деятельности банка" мне описывают какие-то награды,номинации,конкурсы ит.д Перед началом работы, я Марину предупредила, что ВУЗ серьезный, требования к работам жесткие. Результат этого сотрудничества -конфликт с заказчиком.
$35
2 балла
10 лет назад
Работа на проверке, ждём результат. Позже будет объективный отзыв.
Ответный отзыв
Спасибо.
$170
9 баллов
10 лет назад
Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо Кириллу за прекрасное сотрудничество!