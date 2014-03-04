marina1975

Это мой второй неудачный проект с Мариной.Работа не была выполнена согласно задания. Проект размещался , как срочный, потом время смогла добавить на доработку,зря, надо было сразу поменять исполнителя(надеялась, что работа сделана плохо из-за недостатка времени) но к сожалению, это не спасло ситуацию. Анализ банка по требованию задания выполнен не был.в "динамике основных показателей деятельности банка" мне описывают какие-то награды,номинации,конкурсы ит.д Перед началом работы, я Марину предупредила, что ВУЗ серьезный, требования к работам жесткие. Результат этого сотрудничества -конфликт с заказчиком.