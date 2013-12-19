Курсовая Аудит

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Закрыт1 заявка113 просмотров

необходимо написать курсовую.Тема: Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности организации

Методичка и требования к оригинальности во вложении. Оригинальность не менее 70%

11 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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