Сделать сайт

Нужно сделать такой сайт http://templates.cms-guide.com/42095/studio на CMS WP Могу купить этот шаблон либо сделать такой же.

Подскажите, как лучше - приобрести тему или реализовать нечто подобное - подложка с фотографиями в виде слайдера, на полупрозрачном описание.

Нужно сделать под ключ - поместить контент и повесить по итогу на хостинг.

Есть логотип, его нужно вписать в дизайн.