Сайт-каталог

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок156 просмотров

Необходимо сделать сайт-каталог, дизайн как на salesmall.ru, структура каталога очень проста, с возможностью самостоятельного наполнения контентом страниц через систему управления сайтов (например WordPress) с полным редактированием заголовков и текста и самостоятельным добавлением страниц по шаблону.

WordPress
11 лет назад
netir
46 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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