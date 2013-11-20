Компания занимается продажей запасных частей, а также ремонтом и обслуживанием погрузчиков и др. техники складского назначения. Есть старый сайт forklift.com.ua - он морально устарел и не соответствует сегодняшнему положению, кроме того у нас теперь новое ...
Корпоративный сайт СМИ
Требуется создание сайта компании. Он может базироваться на основе стандартной системы управления сайтом, где будет вестись база данных по учету выполненных услуг, их характеристик, картинок и новостей. На сайте в основном должна выкладываться информация из этой базы данных в разных вариациях: таблицах, группировках и текстовых блоках. Продажи через сайт не планируются. Все разделы – в открытом доступе, регистрация не требуется. Необходим поиск по сайту. На главной странице – стандартная флэш анимация (3-4 сменяющиеся картинки). Дизайн готовим сами.
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