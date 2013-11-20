Корпоративный сайт СМИ

Требуется создание сайта компании. Он может базироваться на основе стандартной системы управления сайтом, где будет вестись база данных по учету выполненных услуг, их характеристик, картинок и новостей. На сайте в основном должна выкладываться информация из этой базы данных в разных вариациях: таблицах, группировках и текстовых блоках. Продажи через сайт не планируются. Все разделы – в открытом доступе, регистрация не требуется. Необходим поиск по сайту. На главной странице – стандартная флэш анимация (3-4 сменяющиеся картинки). Дизайн готовим сами.