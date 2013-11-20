Требуется создание сайта "под ключ"

Компания занимается продажей запасных частей, а также ремонтом и обслуживанием погрузчиков и др. техники складского назначения. Есть старый сайт forklift.com.ua - он морально устарел и не соответствует сегодняшнему положению, кроме того у нас теперь новое название.

Наша аудитория:

наши клиенты, это обычно главные механики, начальники гаража, главные инженеры, заведующие складом, менеджеры по логистике или закупкам, менеджеры по транспорту, для маленьких компаний – директора, в целом аудитория – на 99% мужская.

Предполагаются следующие блоки:

шапка сайта с заголовком, указывающим наш профиль работы, Новости, Специальные предложения, Менеджер контакта – он лайн форма связи с нашими сотрудниками, Контакты, Форма обратной связи.

Пункты меню: Главная, Запчасти, Сервисное обслуживание, Ремонт погрузчиков, Ремонт складской техники, Новости, Акционные предложения.

Можем предоставить сырой логотип , тексты, остальные картинки за вами

Насчет фирменного стиля – четкого нет, можем использовать любое разумное сочетание.

Также требуется панель администратора, для добавления текстов, фотографий, новостей и т.п.

Указан предполагаемый бюджет, при необходимости - обсуждаем.