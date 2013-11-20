Создание сайта по аналогу

Необходимо создать полный аналог сайта http://www.osvitapol.info/, но на OpenSource - Wordpress, Joomla, DLE, Drupal или любой другой CMS, которую считаете наиболее подходящей для данного функционала (это могут быть и платные движки - Битрикс, Magento и пр.).

Дизайн будет рисоваться отдельно, либо Вы можете предложить разработку сайта вместе с дизайном.

Помимо существующего функционала на http://www.osvitapol.info/ нужно ввести еще фильтр выбора специальности и калькулятор стоимости обучения. Примеры реализации данного функционала:

http://up-study.net/uk/specialties.html

http://up-study.net/uk/calculator.html

По возможности, укажите стоимость и сроки выполнения, а также ссылку на портфолио. Спасибо