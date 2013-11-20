Нужно сделать такой сайт http://templates.cms-guide.com/42095/studio на CMS WP Могу купить этот шаблон либо сделать такой же. Подскажите, как лучше - приобрести тему или реализовать нечто подобное - подложка с фотографиями в ...
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Сделать сайт на форумном движке, 2-3 страницы да пара плагинов. Быстро и не дорого.
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