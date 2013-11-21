Требуется доработать сайт www.rvdrussia.ru в соответствии с ТЗ. Если коротко, то подправить оформление, добавить формы и организовать импорт контента по rss.
Сайт визитка одностраничный
Вот сделал картинку сайта как он должен быть. Машинка должна ехать по дороге за мышкой.
Кто превратит эту картинку в сайт
Заявки фрилансеров
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