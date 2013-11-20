Доработать сайт на Wordpress

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок420 просмотров

Требуется доработать сайт www.rvdrussia.ru в соответствии с ТЗ. Если коротко, то подправить оформление, добавить формы и организовать импорт контента по rss.

WordPress
11 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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