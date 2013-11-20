Нарисовать и сверстать шаблон для сайта на WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок128 просмотров

Необходимо отрисовать и сверстать шаблон для WP с выводом последних записей из категорий, дополнительными модулями.

Тематика - юмор о кошках и котятах.

Сдача работы - Сайт под ключ - установленный WP c необходимыми плагинами, шаблоном, и полной работоспособностью всех функций шаблона.

WordPress
11 лет назад
Greatbolt2
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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