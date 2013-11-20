Нужен сайт

Игорь по прошествии недели перестал отвечать во всех способах связи (вк, скайп, телефон). Так и не посмотрев выполненный в срок проект. Также он сменил скайп. Сложилось ощущению, что человек просто спрятался и решил, что ему ничего не будет. Не советую связываться с данным заказчиком.