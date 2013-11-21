Требуется доработать сайт www.rvdrussia.ru в соответствии с ТЗ. Если коротко, то подправить оформление, добавить формы и организовать импорт контента по rss.
Создание зеркал для 2-х сайтов
Требуется создание зеркал сайта охранной компании "Аллигатор" http://www.alligator.ru/ http://www.alligator-pult.ru
по адресам http://www.spb.alligator.ru/ http://www.spb.alligator-pult.ru для региона Санкт-Петербург.
Редактирование отдельных страниц сайтов.
Заключение договора на оказание услуг.
Оплата по факту выполнения работ.
Предпочтительно оплата по безналу.
Возможна оплата наличными для исполнителей проживающих в Санкт-Петербурге.
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