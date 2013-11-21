Создание зеркал для 2-х сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок170 просмотров

Требуется создание зеркал сайта охранной компании "Аллигатор" http://www.alligator.ru/ http://www.alligator-pult.ru

по адресам http://www.spb.alligator.ru/ http://www.spb.alligator-pult.ru для региона Санкт-Петербург.

Редактирование отдельных страниц сайтов.

Заключение договора на оказание услуг.

Оплата по факту выполнения работ.

Предпочтительно оплата по безналу.

Возможна оплата наличными для исполнителей проживающих в Санкт-Петербурге.

11 лет назад
svat1490
46 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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