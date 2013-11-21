Небольшой интернет-магазин на Joomla

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок183 просмотра

Сделать интернет-магазин по образу и подобию seam-mag.ru Урезанная версия, нужен только функционал продажи пряжи: каталог по странам, фильтры поиска по сезонности и по составу, сортировка

Joomla
11 лет назад
amisha
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров