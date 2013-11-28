Интернет магазин

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Завершен11 заявок187 просмотров

Требуется создание интернет магазина на Webasyst, тематика - продажа металлопроката, с наполнением товарами, быстро и качественно.

Webasyst
11 лет назад
ab19811
Беляев 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$1000
5 дней
Работа выполнена качественно, точно в соответствии с нашими пожеланиями и требованиями ТЗ. Чувствуется высокий профессиональный уровень и хорошая многолетняя практика. Приятно удивила высокая скорость исполнения и оперативность реагирования на уточнения к ТЗ в процессе выполнения заказа. Выполненной работой остались очень довольны.
Сотрудничеством доволен, все отлично!

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад