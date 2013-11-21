Требуется доработать сайт www.rvdrussia.ru в соответствии с ТЗ. Если коротко, то подправить оформление, добавить формы и организовать импорт контента по rss.
Создать сайт охранного предприятия ЧОП КУРСК
Нужно сделать сайт на WP. Уникализированный паблик. 15 статей рерайта. ТЗ прикрепелно.
Заявки фрилансеров
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