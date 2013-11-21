Сделать сайт на WP

Здравствуйте.

Необходимо сделать сайт на шаблоне imediapixel.com/demo/ecobiz/

Частично подготовить информацию (картинки и тексты) и заполнить сайт. Настроить шаблон и внести необходимые корректировки. ТЗ предоставлю. В целом это будут обычные текстово-графические страницы с описанием нескольких услуг компании, занимающейся переработкой отходов.

Интересует тот, кто сможет все это сделать за 2 дня. Интересует опытный профессионал или опытная профессионалка.

Оплата по готовности 2'000 рублей. Бюджет определен точно, и повышаться не будет.