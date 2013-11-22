Разработка городского портала на django+python

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок211 просмотров

Требуется создать городской портал со всеми возможностями прототипа www.057.ua + создание форума + создание системы монетизации доски объявлений + система защиты. Дизайн и верстка аналогична www.057.ua. В разроботке портала надо учесть его клонирование (тиражирование) и управление с главного админа.

Проект делится на 3-4 составные части. Оплата 50%-50% по этапам.

Далее после завершения WEB части, необходимо разработать мобильные приложения портала для iOS, Android и WinMobile. Мобильная часть разработки будет оплачиваться дополнительно.

AndroidDjangoiOSPython
11 лет назад
AAndreev
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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