Здравствуйте! Требуется сделать сайт сантехники. Включить задарма, отзывы, сделать сайт по диаграмме Гутенберга. Есть домен, и хостинг на джино, сайт сделать на опенкарте. заполню товаром сам. скину похожие сайты.
Лендинг сделать красиво
требуеться создать лендос на базе вот этой каракулины - http://testlpgenerator.ru/urist_3/?ch=ya
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Хочу создать сайтик по подаче и формированию заявок на выполнении студенческих работ ! Набросал примерно как я все это вижу! хостин имеется многофункциональный срок вашСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищется специалист для создания социальной сети на PHPFox, могу рассмотреть и другие варианты.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
Визитка должна быть похожа на landing page, все крупное, красивое, яркое. Но и при этом сохраняется общий стиль. Все, что могла - описала в ТЗ. Информации не очень много, но ее ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужно сделать одностраничный сайт для автосервиса. Бюджет 3000 руб.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
Требуется создать городской портал со всеми возможностями прототипа www.057.ua + создание форума + создание системы монетизации доски объявлений + система защиты. Дизайн и верстка аналогична www.057.ua. В разроботке портала надо учесть его клонирование (тиражирование) и ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен сайт с 3D визуализацией для строительной компании... 1) Сайт визитка 2) Виртуальный поводырь по квартире 3) Создание дизайнаСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать сайт недвижимости. CMS - на выбор исполнителя, интересует стоимость и сроки.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо сделать сайт на шаблоне imediapixel.com/demo/ecobiz/ Частично подготовить информацию (картинки и тексты) и заполнить сайт. Настроить шаблон и внести необходимые корректировки. ТЗ предоставлю. В целом это будут обычные текстово-графические страницы ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад