Создание серии одностраничников

Мы кредитный брокер. Занимаемся кредитным брокериджем Сотрудничаем с банками, имеем свою микро финансовую компанию и инвестиционный фонд. Требуется специалист по созданию серии одностаничников посвященных

1 кредитам для физ.лиц

2. кредитам юр лиц

3. микрозаймам

4 . 3 разных партнерок

5. антиколлекторсву

6. франшизе.

есть вариант дальнейшего их администрирования

. Таким образом сейчас перед нами стоит следующая задача:

1. Грамотно составить одностаничники (в частности на данный момент интересует партнёрски и кредиты ). То есть сайт должен лаконично и привлекательно описывать наше предложение (тезисы предложения мы предоставим). Возможно, привлечь к этому делу опытного копирайтера.

2. Настроить работу сайта (первые посещения, счетчики и.т.п.)

3. создать инструкцию для чайников ))) по продвижению сайта.

оплата за каждый сайт отдельно . не более 10-15 дол.