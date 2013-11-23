Требуется сделать красиву, яркую и красочную страничку для этого продукта http://amkodor-belvar.by/catalog/medical_devices/apparat_magnitnoj_terapii/apparat_magnitnoj_terapii_amt_0/ Страничка должна быть кроссбраузерной, описание и фотографии должны быть легконаходимыми и читаемыми. Страничка с кнопкой для покупки оптом и в розницу, ...
Создание серии одностраничников
Мы кредитный брокер. Занимаемся кредитным брокериджем Сотрудничаем с банками, имеем свою микро финансовую компанию и инвестиционный фонд. Требуется специалист по созданию серии одностаничников посвященных
1 кредитам для физ.лиц
2. кредитам юр лиц
3. микрозаймам
4 . 3 разных партнерок
5. антиколлекторсву
6. франшизе.
есть вариант дальнейшего их администрирования
. Таким образом сейчас перед нами стоит следующая задача:
1. Грамотно составить одностаничники (в частности на данный момент интересует партнёрски и кредиты ). То есть сайт должен лаконично и привлекательно описывать наше предложение (тезисы предложения мы предоставим). Возможно, привлечь к этому делу опытного копирайтера.
2. Настроить работу сайта (первые посещения, счетчики и.т.п.)
3. создать инструкцию для чайников ))) по продвижению сайта.
оплата за каждый сайт отдельно . не более 10-15 дол.
Заявки фрилансеров
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