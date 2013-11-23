Сайт визитка.

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Закрытнет заявок74 просмотра

Нужен сайт-визитка с уникальным нарисованным логотипом, возможностью оставлять отзывы без регистрации и простенькой CMS. Срок неделя. Жду ваших предложений.

11 лет назад
smeliy
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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