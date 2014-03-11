Веб-сервис под ключ

Программная часть:

- первоначальное наполнение БД из баз партнеров (XML, три партнера на 1 этапе);

- автоматическое обновление БД по расписанию;

- поиск новинок по запросам пользователей;

- при появлении запрашиваемой новинки - автоматическая отсылка информационного письма.

Дизайн:

- разработка дизайна (свои пожелания и интересующие примеры дадим при переписке);

- разработка логотипа.

Собственно сайт с админкой:

- главная страница с формой регистрации пользователей;

- страница личного кабинета с настройкой параметров рассылки и поиском в БД;

- возможность добавлять страницы с новостями, статьями, ТОПами и т.д.;

- автоматическое формирование рекламной страницы товара при переходе по ссылке из информационного письма (простая страничка со сведениями о товаре из БД: 1 картинка, название, краткое описание, партнерские ссылки на товар в магазинах партнеров);

- биллинговая система;

- интеграция с соцсетями;

- оптимизация для СЕО и аналитики.

Более полное описание проекта есть, окончательное ТЗ будем формировать вместе с исполнителем с учетом его предложений и опыта. Приветствуется понимание того, что ТЗ – не супержесткая догма и в процессе работы возможны небольшие корректировки. Бюджет указан приблизительный и может быть изменен как в одну, так и в другую сторону, в зависимости от сроков, качества работы и конкурентных предложений от исполнителей.

Перспективы: в дальнейшем возможно сопровождение развития проекта – добавление партнеров, расширение функционала сервиса, написание приложений для iOS, Android, соцсетей (ВК, Fb, Одноклассники), клонирование сервиса для других видов товаров. Естественно, по отдельным договоренностям и за отдельную плату.

Ждем Ваших предложений по срокам и цене.