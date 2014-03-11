Веб-сервис под ключ

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен20 заявок370 просмотров

Программная часть:

- первоначальное наполнение БД из баз партнеров (XML, три партнера на 1 этапе);

- автоматическое обновление БД по расписанию;

- поиск новинок по запросам пользователей;

- при появлении запрашиваемой новинки - автоматическая отсылка информационного письма.

Дизайн:

- разработка дизайна (свои пожелания и интересующие примеры дадим при переписке);

- разработка логотипа.

Собственно сайт с админкой:

- главная страница с формой регистрации пользователей;

- страница личного кабинета с настройкой параметров рассылки и поиском в БД;

- возможность добавлять страницы с новостями, статьями, ТОПами и т.д.;

- автоматическое формирование рекламной страницы товара при переходе по ссылке из информационного письма (простая страничка со сведениями о товаре из БД: 1 картинка, название, краткое описание, партнерские ссылки на товар в магазинах партнеров);

- биллинговая система;

- интеграция с соцсетями;

- оптимизация для СЕО и аналитики.

Более полное описание проекта есть, окончательное ТЗ будем формировать вместе с исполнителем с учетом его предложений и опыта. Приветствуется понимание того, что ТЗ – не супержесткая догма и в процессе работы возможны небольшие корректировки. Бюджет указан приблизительный и может быть изменен как в одну, так и в другую сторону, в зависимости от сроков, качества работы и конкурентных предложений от исполнителей.

Перспективы: в дальнейшем возможно сопровождение развития проекта – добавление партнеров, расширение функционала сервиса, написание приложений для iOS, Android, соцсетей (ВК, Fb, Одноклассники), клонирование сервиса для других видов товаров. Естественно, по отдельным договоренностям и за отдельную плату.

Ждем Ваших предложений по срокам и цене.

AndroidiOS
11 лет назад
Mastm
54 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад
$2000
60 дней
В общем и целом проект выполнен хорошо, немного удручило только некоторое непопадание в сроки. В остальном выполнено все, что мы хотели. Сотрудничество планируем продолжать.
Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад

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