Интересует создание форума , тематика интернет покупки. 1. Совместное написание Т.З , с вашей стороны предложения разнообразного функционала. 2. Установка партнерских программ на форум с обучением, есть около 5-ти партнерок. 3. Помощь ...
Веб-сервис под ключ
Программная часть:
- первоначальное наполнение БД из баз партнеров (XML, три партнера на 1 этапе);
- автоматическое обновление БД по расписанию;
- поиск новинок по запросам пользователей;
- при появлении запрашиваемой новинки - автоматическая отсылка информационного письма.
Дизайн:
- разработка дизайна (свои пожелания и интересующие примеры дадим при переписке);
- разработка логотипа.
Собственно сайт с админкой:
- главная страница с формой регистрации пользователей;
- страница личного кабинета с настройкой параметров рассылки и поиском в БД;
- возможность добавлять страницы с новостями, статьями, ТОПами и т.д.;
- автоматическое формирование рекламной страницы товара при переходе по ссылке из информационного письма (простая страничка со сведениями о товаре из БД: 1 картинка, название, краткое описание, партнерские ссылки на товар в магазинах партнеров);
- биллинговая система;
- интеграция с соцсетями;
- оптимизация для СЕО и аналитики.
Более полное описание проекта есть, окончательное ТЗ будем формировать вместе с исполнителем с учетом его предложений и опыта. Приветствуется понимание того, что ТЗ – не супержесткая догма и в процессе работы возможны небольшие корректировки. Бюджет указан приблизительный и может быть изменен как в одну, так и в другую сторону, в зависимости от сроков, качества работы и конкурентных предложений от исполнителей.
Перспективы: в дальнейшем возможно сопровождение развития проекта – добавление партнеров, расширение функционала сервиса, написание приложений для iOS, Android, соцсетей (ВК, Fb, Одноклассники), клонирование сервиса для других видов товаров. Естественно, по отдельным договоренностям и за отдельную плату.
Ждем Ваших предложений по срокам и цене.
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