Нужен человек, для создания сайта визитки, текстильной продукции. В основном будет задача, продажа 3D постельного, элитного качества, брендов Украины. Желательно г. Донецк
Создание форума
Интересует создание форума , тематика интернет покупки.
1. Совместное написание Т.З , с вашей стороны предложения разнообразного функционала.
2. Установка партнерских программ на форум с обучением, есть около 5-ти партнерок.
3. Помощь в наполении форума нужной информацией.
4. Обязательна безопасная сделка
Жду предложений
Заявки фрилансеров
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