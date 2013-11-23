Создание нового сервиса по продаже ссылок.

Требуется человек, который сможет создать проект по продаже ссылок нового образца.

С нуля прописывать ничего скорее всего не придется, но найти, увязать и настроить то, что нужно для работы сервиса придется.

Предпочтение тем, кто имеет опыт в работе с такими проектами.