Сайт на WordPress

Доброго времени суток!

Мне нужен простой сайт на ВордПресс, максимально схожий с www.dentalux.com.ua/

Шапка: логотип, свободное пространство, кнопки социальных сетей.

Главное меню: схожее с указанным образцом ("Главная", "Лаборатория" и т. д.) есть выпадающее подменю.

Левая колонка: также выводится лента новостей

Центральная колонка (для главной страницы): Два блока для ввода электронного адреса.

1) "Врачам стоматологам

Имя:

Адрес:

[поставить галочку – "Да, я являюсь стоматологом"]

ВХОД"

2) Зубным техникам

Имя:

Адрес:

ВХОД

[поставить галочку – "Да, я являюсь зубным техником"]

При нажатии на новость слева, она открывается в центральной колонке вместо этих блоков.

Правая колонка: в блоках (как в "ПРЕДЛОЖЕНИЯ") выводятся видео-ролики с Ютуба (как простейшие виджеты). Т. е. возможность их добавлять произвольное количество туда в админке, например, 8 штук отдельных блоков.

Футер: аналогично образцу, повторяет меню и копирайт.

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При вводе имени и электронного адреса в центральной колонке, на главной страничке (если галка поставлена), пользователь переходит на другой поддомен, его электронный адрес добавляется в рассылку новостей.

Отдельно – стоматологи, отдельная категория – зубные техники.

Один поддомен будет создан для стоматологов, другой – для зубных техников. На каждом из них будет копия основного сайта, но с уже другими материалами.

Отличие этой копии от основного заключается уже в отсутствии блоков для авторизации и наличии простейшего каталога товаров (снова подойдет любой бесплатный плагин).

Т. е. на поддомене человек нажав на "Мастер-классы" получит вывод в центральной колонке их списка.

А при выборе конкретной позиции из списка – переход на его страничку с описанием, фото и видео.

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Создание доменов и поддоменов, установку всех 3-х ВордПрессов (главный сайт, 2 поддомена) я выполню самостоятельно.

Нужна тема для WP, которая соответствует указанным выше требованиям.