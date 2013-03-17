masterovich

Иван masterovich

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Сайт на WordPress

    Доброго времени суток! Мне нужен простой сайт на ВордПресс, максимально схожий с www.dentalux.com.ua/ Шапка: логотип, свободное пространство, кнопки социальных сетей. Главное меню: схожее ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать тему для WordPress

    Друзья, нужно сделать тему для ВордПресс (см. вложение). psd-файл в наличии. Без выпадающих меню. Присылайте стоимость Вашей работы и время выполнения.

    WordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин медицинского материала

    Меня интересует простой интернет-магазин медицинского материала. Отличия от стандартных бесплатных предложений: СМС-верификация для входа (что-то вроде Турбо СМС), и собственный кабинет, где Клиент сможет продать в автоматическом режиме свою покупку. Например, зашел ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Трансляция видео по сети Интернет

    Есть несколько компьютеров, находящихся в разных зданиях, соединение с которыми возможно только через глобальную сеть Интернет. Задача: необходимо написать ПО для трансляции различных видео-роликов, для каждого из сотрудников, задавая плей-листы и загружая ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редакция сайта на WordPress

    Друзья, требуется внести простую правку для сайта на ВордПрессе - под слайдером на главной странице добавить "бегущую строку" с логотипами клиентов. Изображения логотипов должны быть кликабельными, вести на сайты партнеров, сменять друг-друга. ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстальщик брошюр

    Друзья, на постоянную удаленную работу мы ищем человека, который смог бы верстать несколько брошюрок по 3-4 страницы, на протяжении месяца. Присылайте, пожалуйста, ссылки на свое портфолио!

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта

    Друзья, доброго времени суток! Нужно написать точную копию сайта http://stopagent.ru/ Присылайте, пожалуйста, стоимость Вашей работы - и срок выполнения проекта.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка сайта (интересный проект)

    Друзья, нужна реализация следующего проекта: + перегонка базы данных для интернет-магазина под Joomla: (нужно быстро и качественно нафаршировать Joomla-сайт, оригинал которого уже есть и выложен в интернете. Около 200 товаров надо ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта для печатного издания

    Доброго времени суток! Необходимо создать сайт для печатного издания (рекламный журнал)с функционалом близким к интернет-магазину. Это: бизнес-каталог, платная регистрация, личный кабинет (управление добавлениями материалов), платежные системы, и т. д. ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад