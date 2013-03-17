masterovich

Доброго времени суток! Мне нужен простой сайт на ВордПресс, максимально схожий с www.dentalux.com.ua/ Шапка: логотип, свободное пространство, кнопки социальных сетей. Главное меню: схожее ...
- Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
Друзья, нужно сделать тему для ВордПресс (см. вложение). psd-файл в наличии. Без выпадающих меню. Присылайте стоимость Вашей работы и время выполнения.HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
Друзья, есть сайт-визитка – kleo.org.ua/ Что требуется сделать: 1) Убрать 3 нижних модуля и нижнее меню с главной страницы (вид должен быть как в приложенном изображении) – вместо них ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Меня интересует простой интернет-магазин медицинского материала. Отличия от стандартных бесплатных предложений: СМС-верификация для входа (что-то вроде Турбо СМС), и собственный кабинет, где Клиент сможет продать в автоматическом режиме свою покупку. Например, зашел ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт12 лет назад
Приглашаем на постоянную работу веб-разработчика (Киев) Требования к кандидату: - опыт работы с PHP/MySQL; - опыт работы с JavaScript; HTML/CSS. - опыт работы с WordPress. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть несколько компьютеров, находящихся в разных зданиях, соединение с которыми возможно только через глобальную сеть Интернет. Задача: необходимо написать ПО для трансляции различных видео-роликов, для каждого из сотрудников, задавая плей-листы и загружая ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Друзья, требуется внести простую правку для сайта на ВордПрессе - под слайдером на главной странице добавить "бегущую строку" с логотипами клиентов. Изображения логотипов должны быть кликабельными, вести на сайты партнеров, сменять друг-друга. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Друзья, на постоянную удаленную работу мы ищем человека, который смог бы верстать несколько брошюрок по 3-4 страницы, на протяжении месяца. Присылайте, пожалуйста, ссылки на свое портфолио!Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт12 лет назад
Друзья, доброго времени суток! Нужно написать точную копию сайта http://stopagent.ru/ Присылайте, пожалуйста, стоимость Вашей работы - и срок выполнения проекта.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт12 лет назад
Друзья, нужна реализация следующего проекта: + перегонка базы данных для интернет-магазина под Joomla: (нужно быстро и качественно нафаршировать Joomla-сайт, оригинал которого уже есть и выложен в интернете. Около 200 товаров надо ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо создать сайт для печатного издания (рекламный журнал)с функционалом близким к интернет-магазину. Это: бизнес-каталог, платная регистрация, личный кабинет (управление добавлениями материалов), платежные системы, и т. д. ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад