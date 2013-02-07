Разработка сайта (интересный проект)

Друзья, нужна реализация следующего проекта:

+ перегонка базы данных для интернет-магазина под Joomla:

(нужно быстро и качественно нафаршировать Joomla-сайт, оригинал которого уже есть и выложен в интернете. Около 200 товаров надо завести на наш сайт, скопировав с другого ресурса)

+ реализовать на нашем сайте оплату за товары по Paypal, 4 языка - англ,

французский, немецкий, русский.

+ сделать красивую страничку index, возможно, под флэш.

Сам сайт - http://musicdoo.com/, магазин внутри - http://musicdoo.com/achetezlespartitions/index.html.

Присылайте, пожалуйста, стоимость своей работы и сроки выполнения.