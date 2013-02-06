Интернет-магазин грузовых шин/дисков

$600
Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок283 просмотра
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Добрый день.

Нужен сайт магазин по продаже шин и дисков для грузового, коммерческого транспорта и автобусов.

Приоритет CMS Magento, PrestaShop и подобные цмс.

Сайт должен быть удобным, довольно простым с минимальными изощрениями по графике. Но это не значит что какашечный дизайн приветсвуется.

Более детально в ТЗ.

САМОПИСНЫЕ ЦМС НЕ ПРЕДЛАГАТЬ ДЖУМЛА ТОЖЕ НЕ ПОДХОДИТ!

11 лет назад
afinskiy
Иван 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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