Интернет-магазин грузовых шин/дисков

Добрый день.

Нужен сайт магазин по продаже шин и дисков для грузового, коммерческого транспорта и автобусов.

Приоритет CMS Magento, PrestaShop и подобные цмс.

Сайт должен быть удобным, довольно простым с минимальными изощрениями по графике. Но это не значит что какашечный дизайн приветсвуется.

Более детально в ТЗ.

САМОПИСНЫЕ ЦМС НЕ ПРЕДЛАГАТЬ ДЖУМЛА ТОЖЕ НЕ ПОДХОДИТ!