Разработка интернет-магазина

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок200 просмотров
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Разработать интернет-магазина на Drupal по ТЗ

Прикрепленные файлы:

ТЗ knife_ru.pdf - техническое задание

ТЗ в терминах Drupal.xls - список предполагаемых модулей и моментов для разработки

За подробностями можно обращаться в скайп - nexus_sp5

11 лет назад
Psyholord
Михаил 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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