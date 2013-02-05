Доработать сайты на WordPress

Здравствуйте.

Есть 2 сайта на Word Press: fasaddekor.com.ua, loves-fashion.com. Необходимо сделать мелкие доработки (добавить кликабельные баннера, функцию call back, в лавс создать раздел новой коллекции и загрузить 15 товаров в него и еще несколько мелочей).

На сайты добавляем что-то постоянно, поэтому будем рады человеку, заинтересованному в сотрудничестве.

Ждем ваших заявок.