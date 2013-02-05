Международная система развития бизнеса

Сайт для частных предпринимателей, компаний и желающих открыть бизнес. Система в игровой форме, позволит создать свою виртуальную "бизнес империю" Империя"-это структура, которую человек создает на сайте. Она включает в себя ресурсы, которые есть у человека- знакомые, навыки, таланты, финансы, время, информацию. Можно будет искать соучредителей, сотрудников, партнеров, обмениваться информацией и контактами, находить работу, развивать свои таланты и решать потребности. Цель-создать условия обмена возможностями, для создания нового бизнеса.

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