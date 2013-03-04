Сайт под ключ

$250
Сайты «под ключ»Завершен15 заявок324 просмотра
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Требуется создать сайт под ключ по типу:

http://napodiume.ru

или

http://fotokto.ru/

или

http://arts.in.ua

Нам не нужен «на подиуме» один в один, а просто по тому же принципу с похожими функциями. С приятным дизайном.

Основные задачи сайта:

1. Возможность для пользователей регистрироваться и публиковать свои работы (фото, видео, тексты) используя сторонние сервисы (ютуб и т.п.).

2. Качественное оформление страницы пользователя.

3. Качественная главная страница, презентующая работы пользователей.

Это благотворительный проект общественной организации, поэтому предпочтение отдадим минимальному бюджету.

Вопросы и предложения можно в аську 266 420 080.

11 лет назад
dva81
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MoonFan
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$250
14 дней
Отличный исполнитель! Искренние слова благодарности! Никогда еще не приходилось работать с таким внимательным к деталям человеком! Николай, с самого начала понял идею проекта - ничего долго объяснять не пришлось. Все сделал качественно. Учел все пожелания. Постоянно общались, он подсказывал как лучше. В общем, рекомендую с полной уверенностью!
Работать было комфортно. Задача поставлена чётко, все необходимые изменения или дополнения вносились мягко и своевременно. Приятно, что человек понимает, чего хочет и как этого добиться. Оплата произведена вовремя и полностью. Спасибо за сотрудничество, Виктор!
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