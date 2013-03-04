Требуется создать мобильную либо адаптивную версию сайта. Интересуют как отдельные фрилансеры, так и команды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт под ключ по типу:
или
или
Нам не нужен «на подиуме» один в один, а просто по тому же принципу с похожими функциями. С приятным дизайном.
Основные задачи сайта:
1. Возможность для пользователей регистрироваться и публиковать свои работы (фото, видео, тексты) используя сторонние сервисы (ютуб и т.п.).
2. Качественное оформление страницы пользователя.
3. Качественная главная страница, презентующая работы пользователей.
Это благотворительный проект общественной организации, поэтому предпочтение отдадим минимальному бюджету.
Вопросы и предложения можно в аську 266 420 080.
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