Требуется создать сайт под ключ по типу:

http://napodiume.ru

или

http://fotokto.ru/

или

http://arts.in.ua

Нам не нужен «на подиуме» один в один, а просто по тому же принципу с похожими функциями. С приятным дизайном.

Основные задачи сайта:

1. Возможность для пользователей регистрироваться и публиковать свои работы (фото, видео, тексты) используя сторонние сервисы (ютуб и т.п.).

2. Качественное оформление страницы пользователя.

3. Качественная главная страница, презентующая работы пользователей.

Это благотворительный проект общественной организации, поэтому предпочтение отдадим минимальному бюджету.

Вопросы и предложения можно в аську 266 420 080.