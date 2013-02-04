Легкий File-Sharing сервис без сложных решений

Необходимо создать с нуля и проработать дизайн и стуктуру file-sharing сервиса.

Так же необходимо создать полноценную программную составляющую, который будет полноценным файл-хостингом но в рамках одного сервера.

Сложные кластерные решения нам не нужны, это демо-проект. Нагрузки не будет.

Внешне это должен быть проект дублирующий https://rapidshare.com/

Главное продумать рекламные, продающие фишки. Они примерно одинаковы на всех ресурсах такого рода.

Нужно:

Возможность быстрой загрузки файлов без регистрации

Регистрация фрии экаунта

Апдейт до премиум экаунта

Удаление загруженного файла

Ну и несколько других мелочей, которые вы сможете найти на примерах:

http://luckyshare.net

http://cloudspaceto.me

http://ishareupload.com

Условие работы - точное ТЗ пишет исполнитель, либо работа по совещательному принципу в реал-тайм режиме по icq

Работа нужна полностью под ключ, все разделы, тексты копипастой, продающие мульки-фишки, проработка ценовой политики и прочие мелочи делает

исполнитель. Это не сложно.

Ленивых горе-дизайнеров которые заставляют проработать клиента самостоятельно всю структуру, написав огромное ТЗ просьба не беспокоить.

Чтобы не тратить ваше и наше время - прошу сразу оставлять линк на портфолио. Можно в ПМ