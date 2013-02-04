Легкий File-Sharing сервис без сложных решений

Требуется создать мобильную либо адаптивную версию сайта. Интересуют как отдельные фрилансеры, так и команды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать с нуля и проработать дизайн и стуктуру file-sharing сервиса.
Так же необходимо создать полноценную программную составляющую, который будет полноценным файл-хостингом но в рамках одного сервера.
Сложные кластерные решения нам не нужны, это демо-проект. Нагрузки не будет.
Внешне это должен быть проект дублирующий https://rapidshare.com/
Главное продумать рекламные, продающие фишки. Они примерно одинаковы на всех ресурсах такого рода.
Нужно:
Возможность быстрой загрузки файлов без регистрации
Регистрация фрии экаунта
Апдейт до премиум экаунта
Удаление загруженного файла
Ну и несколько других мелочей, которые вы сможете найти на примерах:
Условие работы - точное ТЗ пишет исполнитель, либо работа по совещательному принципу в реал-тайм режиме по icq
Работа нужна полностью под ключ, все разделы, тексты копипастой, продающие мульки-фишки, проработка ценовой политики и прочие мелочи делает
исполнитель. Это не сложно.
Ленивых горе-дизайнеров которые заставляют проработать клиента самостоятельно всю структуру, написав огромное ТЗ просьба не беспокоить.
Чтобы не тратить ваше и наше время - прошу сразу оставлять линк на портфолио. Можно в ПМ
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