Необходимо создать с нуля и проработать дизайн и стуктуру file-sharing сервиса. Так же необходимо создать полноценную программную составляющую, который будет полноценным файл-хостингом но в рамках одного сервера. Сложные кластерные решения нам не нужны, это демо-проект. Нагрузки не ...