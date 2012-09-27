Требуется разработать несколько ярких дизайнов для входных страниц (лендингов), с которых клиент будет направляться на наш основной сайт. Заявка обязательно должна сопровождаться портфолио (можно в профиле). Приватные сообщения смотрим редко, лучше добавляйте заявку к проекту. Спасибо.
- $250Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Уважаемые Фрилансеры! Нашей компании требуется дизайнер и HTML верстальщик. Желательно, в одном лице. Нам нужен надежный и ответственный человек, трепетно относящийся к выдерживанию согласованных сроков и качеству выполняемой работы. Нам не нужны супер креативные решения, мы ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
По сути - работа контент менеджера. Скачал-Проверил-Подправил-Описал-Закачал. Удаленная работа, в домашних условиях и мягких тапках. Необходимо нормальное, не албанское знание английского языка. Навыки на 5+ не требуются но проверка будет обязательно. Занятость от 7 часов в сутки. Один ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $600
Требуется знание английского языка, работа с англоговорящими клиентами. Общение голосом не требуется. Помощь клиентам в установке и настройке купленного ПО через систему тикетов. Гибкий график. Работа 6 дней в неделю. Рост зарплаты за хорошую работу гарантируем. Просьба оставлять icq для ...Служба поддержки19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходима тонкая настройка наших почтовых серверов и редактирование писем, хеадеров и прочего (при необходимости) для достижения 100 процентной доходимости в инбокс на самых капризных провайдерах - хотмаил, att.net comcast.net На серверах установлено: centos, exim, courierСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1500
Необходимо создать с нуля и проработать дизайн и стуктуру file-sharing сервиса. Так же необходимо создать полноценную программную составляющую, который будет полноценным файл-хостингом но в рамках одного сервера. Сложные кластерные решения нам не нужны, это демо-проект. Нагрузки не ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $500
Администратор Linux Требуется администратор серверов на базе ОС Linux (в основном CentOS). Основное требование к кандидату - отличные знания самой операционной системы, а также опыт настройки и поддержки следующих продуктов: nginx, iptables, apache httpd, mysql, php, perl. Знание ...Системное администрирование15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Где вы, светлые умы? Мы предлагаем работу с постоянной стабильной оплатой! На постоянную удаленную работу ищем HTML верстальщика. Требуется превосходное знание HTML 4-5, CSS 2-3, Photoshop (так, как его должен знать верстальщик) Опционально (с бонусом к базовому ...HTML-верстка47 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать красивую иллюстрированную подложку под форму авторизации сайта. Картинка должна быть отрисованной (не фото, не коллаж) в векторном редакторе, достаточной яркой, детализированной. Будет заказ на две такие картинки.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад