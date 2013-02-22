Должность в релиз-группу - опытный пользователь

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки523 просмотра
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По сути - работа контент менеджера. Скачал-Проверил-Подправил-Описал-Закачал.

Удаленная работа, в домашних условиях и мягких тапках.

Необходимо нормальное, не албанское знание английского языка. Навыки на 5+ не требуются но проверка будет обязательно.

Занятость от 7 часов в сутки. Один выходной. Полностью свободный график. Совмещение должности не приветствуется.

Необходим человек обладающий полноценным МАК компьютером на MAC OS X и хорошо ориентирующийся в этой системе.

Так же соискателю необходимо дружить и с Windows системой (на виртуалке), нужен мульти юзер.

Соискатель должен прекрасно ориентироваться в программном обеспечении под обе платформы, в трекерах, лекарствах.

Кандидат должен уметь искать и находить информацию в сети и нужное ПО

Способный написать легкую инструкцию для программиста (последовательность действий)

Способный написать инструкцию для клиента по установке ПО

Стрессо-устойчивость - приветствуется.

Гарантируем повышение заработной платы при ответственном подходе и хорошей результативности.

Оплата - от 800$ в месяц на время обучения/тест периода. При полном соответствии вакансии гарантируем поднятие ЗП уже на следующий месяц - 1000$ и больше.

11 лет назад
hofman24
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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