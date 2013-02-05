Исполнитель для ведения тематических блогов

Наполнение сайтовЗавершен5 заявок236 просмотров
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На нескольких сайтах нужно вести тематические блоги. Записи должны быть высокого качества (хороший русский язык, интересные темы, хорошее оформление).

Вы должны придумать тему поста, написать текст (1-2 тыс. знаков), разместить на сайте, вставить ссылки и изображения по теме. Размещение на сайте через простую админку. Работе с админкой я научу.

Тематики разные, в т.ч. не очень легкие - реклама, строительное оборудование, сантехника, it и другие.

Суммарно нужно будет писать не менее 10 постов в месяц.

От вас - примеры работ и примерный бюджет. В личные сообщения просьба не писать.

11 лет назад
kysja
44 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Boniel
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Задание выполнено на отлично. Будем дальше сотрудничать!
Осталась довольна сотрудничеством с Александром! Приятен профессиональный подход, четкое и понятное ТЗ, своевременная оплата. Всем рекомендую!
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