Исполнитель для ведения тематических блогов

На нескольких сайтах нужно вести тематические блоги. Записи должны быть высокого качества (хороший русский язык, интересные темы, хорошее оформление).

Вы должны придумать тему поста, написать текст (1-2 тыс. знаков), разместить на сайте, вставить ссылки и изображения по теме. Размещение на сайте через простую админку. Работе с админкой я научу.

Тематики разные, в т.ч. не очень легкие - реклама, строительное оборудование, сантехника, it и другие.

Суммарно нужно будет писать не менее 10 постов в месяц.

От вас - примеры работ и примерный бюджет. В личные сообщения просьба не писать.