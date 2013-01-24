Собрать список сайтов опр. тематики

Требуется на постоянную работу контент-менеджер для спортивного сайта. Должностные обязанности: * Самостоятельный поиск в интернете и заполнение результатов состоявшихся матчей (футбол, хоккей, баскетбол, итд) * Составление расписания будущих матчей в админке * Слежение за спортивными событиями и редактирование событий ...
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Нужно собрать все сайты тематики строительство и ремонт.
Рейтинг li, yaca.yandex и другие источники.
Нужно будет пробивать найденные сайты через pr-cy и добавлять только подходящие позиции.
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