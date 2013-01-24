Заменить картинки и названия категорий (Джумла)

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Нужно заменить картинки категорий на сайте http://www.avantage.site-kluch.ru/index.php/2013-01-24-12-32-42 взять с http://1001fragrance.ca/en/brands.html и поставить оригинальные название категорий (брендов) сейчас они на рсуском. (около 380 штук)

Пишите пожалуйста ваши предложения.

11 лет назад
m1ha555
Михаил 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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