Наполнение сайта

Добавить несколько брендов кроватей и матрасов на сайт магазина matrason.ua с написанием описания(около 500 знаков), прописать к добавленным позициям теги, метатеги. Просьба в заявках указывать стоимость добавления одной позиции.
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сайт http://bufer.net/ наполнение софтом.от вас подбор софта размером не более 8 мб, описание и скриншот.
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